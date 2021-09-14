В России предложили давать работникам три выходных после вакцинации

В России предложили давать работникам три выходных после вакцинации
В ИСИРГИ отметили, что вопрос о поддержке вакцинированных работников остается в ведении работодателей или властей России. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив хочет обязать отечественных работодателей давать работникам три выходных дня с сохранением оплаты после прививки. Письмо направили на имя министра труда Антона Котякова.

В ИСИРГИ отметили, что вопрос о поддержке вакцинированных работников остается в ведении работодателей или властей России. При этом в случае реакции организма на сделанную прививку, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у доктора больничный лист. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторы документа обращают внимание на то, что в сейчас аналитики все чаще говорят о приближении следующей волны заболеваемости ковидом и рекомендуют массовую вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Санкт-Петербурге заняты 72% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов.

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