В Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек

При этом количество госпитализированных за сутки снизилось.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 13 сентября, заняты 72% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов. Об этом сообщается в «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб».

Известно, что за последние сутки в больницы угодили 166 человек, а в субботу их количество было практически в два раза больше. Коэффициент распространения вируса — 1,34, при нормативе в единицу.

Всего в городе 5,1 тысяч коронавирусных коек, заняты 3,7 тысяч. В реанимации находится 401 человек, к аппарату ИВЛ подключены 149. Дома коронавирус лечат 18,1 тысяч горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных. Цифры отличаются практически в два раза.