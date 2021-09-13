В Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек

В Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

При этом количество госпитализированных за сутки снизилось.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 13 сентября, заняты 72% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов. Об этом сообщается в «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб».

Известно, что за последние сутки в больницы угодили 166 человек, а в субботу их количество было практически в два раза больше. Коэффициент распространения вируса — 1,34, при нормативе в единицу.

Всего в городе 5,1 тысяч коронавирусных коек, заняты 3,7 тысяч. В реанимации находится 401 человек, к аппарату ИВЛ подключены 149. Дома коронавирус лечат 18,1 тысяч горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных. Цифры отличаются практически в два раза.

койка новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские дожди побеждают новые станции метро: вода на ...
Жители проблемного дома на 12-й Красноармейской вынуждены ждать капремонта ...
В Петербурге в акции День Донора поучаствовали Ромашина и Игнатов: фотореп ...
В Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек
Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отправилась семья
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: в том числе с Испанией
Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку
Фестиваль Comic Con Russia перенесли из-за пандемии коронавируса