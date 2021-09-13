В Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных

В Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Цифры отличаются практически в два раза.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 805 случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем накануне – 1597. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в оперативном штабе.

Скорее всего, дело в том, что на выходных сдать тест на коронавирус порой сложнее, чем в будний день. Некоторым заболевшим приходится дольше обычного ждать врача. Таким образом, говорить о снижении заболеваемости пока рано. Напоминаем, что в России за сутки успели заболеть 18,1 тысяча человек. Больше всего зараженных, как всегда, в Москве, Петербург на втором месте.

Умереть успели 719 человек, из них 39 – это петербуржцы. С начала пандемии в России выявили 7 158 248 случаев коронавируса, из которых 592 934 — в Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предложили увеличить отпуск врачам, работающим с пациентами с COVID-19.

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