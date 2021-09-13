В России предложили увеличить отпуск врачам, работающим с пациентами с COVID-19

В России предложили увеличить отпуск врачам, работающим с пациентами с COVID-19
Это способствует повышению эффективности работы врачей и хорошо отразится на пациентах. Фото: unsplash

В Ленинградской области предложили увеличить оплачиваемый отпуск медикам, работающим с пациентами с ковидом.

Инициаторы отметили, что благодаря работе медиков удается вести борьбу с ковидом и добиваться хороших результатов по вакцинации и снижению смертности среди россиян. Об этом сообщает RT.

Сейчас правительство принимает меры по финансовой поддержке врачей, задействованных в с ковидбольными, однако «никакие деньги не смогут компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом». В связи с чем попросили рассмотреть инициативу о дополнительных отпуска или выходных для медиков, чтобы они смогли отдохнуть и восстановить силы.

Это способствует повышению эффективности работы врачей и хорошо отразится на пациентах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусная инфекция была выявлена более 224,2 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

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