В мире коронавирусом заразились более 224,2 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена более 224,2 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 12 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 224 231 744, скончались от вируса 4 624 424 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 40 921 287 человек заразились, 659 691 умер. На втором месте находится Индия: 33 208 330 инфицированных, 442 317 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 7 231 111 зараженных, умерли 134 469 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 554 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 7 140 070 случаев коронавируса, скончались 192 749 пациентов с коронавирусом.