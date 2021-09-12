В России за сутки выявили более 18,5 тысяч зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 554 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 140 070 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 788 случаях, за все время пандемии скончались 192 749 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.