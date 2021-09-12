В России за сутки выявили более 18,5 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки выявили более 18,5 тысяч зараженных коронавирусом
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 554 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 140 070 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 788 случаях, за все время пандемии скончались 192 749 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

заболевшие в россии коронавирусная пандемия оперштаб


 

Новости партнеров
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодой петербуржец попал в больницу после драки со «стрельбой» ...
В Ленобласти еще 183 человека заболели коронавирусом
В Петербурге проходят торжества в честь 800-летия Александра Невского
Жертвами коронавируса за сутки стали 42 петербуржца
Петербург вышел на первое место в стране по новым случаям ковида
После смертельного ДТП в Лужском районе проводится проверка
Задержан житель Колпино, который поджог свою квартиру на Металлургов
Трое мигрантов устроили поножовщину в Луге