Полиция задержала пьяного автоблогера, который вел трансляцию, рассекая по Невскому на каршеринге

Мужчина вел себя неприлично не только во время трансляции, но и общаясь с правоохранителями. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Мужчина вел себя неприлично не только во время трансляции, но и общаясь с правоохранителями. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Около девяти вечера 13 сентября по Невскому проспекту ездил каршеринговый «Киа Рио» с нетрезвым водителем за рулем. Мужчина умудрялся вести прямую трансляцию, общаясь с подписчиками и делясь впечатлениями от нарушения правил дорожного движения. Лихача вычислили и задержали.

Внимание правоохранителей привлекла Instagram-трансляция: зрители предупреждали пьяного лихача, что наказания не избежать, но он выражал показное равнодушие, щедро разбавляя его нецензурными выражениями. Поездка и впрямь была недолгой: уже спустя 15 минут возле дома №118 по Невскому проспекту сотрудники ДПС заметили тот самый каршеринг.

Однако на призывы остановиться нарушитель не реагировал, даже наоборот попытался скрыться. Чтобы воспрепятствовать побегу пьяного водителя, стражам порядка пришлось заблокировать арендованную легковушку. Всю сцену «погони» и задержания запечатлела оперативная съемка — запись Gazeta.SPb предоставили в пресс-служба главка полиции по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям пришлось вытаскивать из салона неугомонного любителя выпить за рулем — он отказывался выходить, крепко ругаясь в сторону ДПСников. Одному из сотрудников полиции он даже причинил травму при задержании.

В итоге лихача все же удалось скрутить и доставить в отдел полиции. Его личность выяснили довольно быстро: мужчина оказался 31-летним бывшим дальнобойщиком Михаилом. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, но это не спасло его от нескольких административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение представителям власти.