В России определены первые 500 победителей лотереи среди привитых

В России определены первые 500 победителей лотереи среди привитых
Следующие 500 счастливчиков определят в середине октября.  Фото: pixabay
В России определили первых 500 победителей лотереи, которую власти проводит для привитых. Каждый счастливчик получит по 100 тысяч рублей.

Номера победивших билетов можно узнать уже сегодня, в среду, 15 сентября на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Об этом сообщает правительство России.

Данные о выигрыше доступны в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователи мобильного приложения получат уведомления на телефоне. Чтобы получить деньги, в личном кабинете нужно предоставить информацию о банковской карте «Мир». Выигранные деньги придут на нее в течение шести месяцев.

Всего правительство разыгрывает тысячу призов. Следующие 500 счастливчиков определят в середине октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выигравшая огромную сумму денег в лотерею 56-летняя жительница Ирландии найдена мертвой.

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