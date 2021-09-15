В России определены первые 500 победителей лотереи среди привитых

В России определили первых 500 победителей лотереи, которую власти проводит для привитых. Каждый счастливчик получит по 100 тысяч рублей.

Номера победивших билетов можно узнать уже сегодня, в среду, 15 сентября на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Об этом сообщает правительство России.

Данные о выигрыше доступны в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователи мобильного приложения получат уведомления на телефоне. Чтобы получить деньги, в личном кабинете нужно предоставить информацию о банковской карте «Мир». Выигранные деньги придут на нее в течение шести месяцев.

Всего правительство разыгрывает тысячу призов. Следующие 500 счастливчиков определят в середине октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выигравшая огромную сумму денег в лотерею 56-летняя жительница Ирландии найдена мертвой.