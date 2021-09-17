В Петербурге поменяют границы двух районов

В Петербурге поменяют границы двух районов
Власти решили включить в состав районов новые территории. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге планируют изменить границы Петроградского и Петродворцового районов из-за намывных территорий.

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить границы сразу двух районов из-за включения в их состав намывных территорий. Речь идет про Петроградский и Петродворцовый районы. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 16 сентября.

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Также за происходящим наблюдает прокуратура. Известно, что одна из площадей располагается недалеко от порта Бронка. Общая площадь территорий районов составит 1,3 миллиона квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, зачем России и Белоруссии объединяться. Это сделает жизнь обоих народов лучше.

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