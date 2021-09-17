Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо

Песков отметил, что президент продолжает работать в штатном режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует Владимир Путин, которому пришлось уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в близком окружении.

Представитель Кремля сегодня, 17 сентября, отметил, что Путин продолжает работать, но в дистанционном формате. Ему приходится проводить важные встречи «онлайн», чтобы не допустить распространения инфекции. Известно, что люди из окружения Путина были привиты, поэтому они болеют либо бессимптомно, либо легко.

У самого президента коронавирус не обнаружен. Скорее всего, в скором времени он сможет вернуться к прежней жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции.