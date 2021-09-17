Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции

Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции
Владимир Путин проголосует онлайн, поскольку находится на самоизоляции. Фото: сайт Президента России

По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу. Президент Владимир Путин также отдаст свой голос, однако сделает это дистанционно — глава государства находится на самоизоляции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в голосовании с помощью электронной формы. Когда это произойдёт, неизвестно — по словам Пескова, «как решит» президент. Представитель Путина добавил, что сразу же проинформирует общественность, как только президент отдаст свой голос.

Напомним, что Владимир Путин находится на самоизоляции с 14 сентября. По утверждению Пескова, глава государства абсолютно здоров, но в его окружении участились случаи заражения коронавирусной инфекцией.

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Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции
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