Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции

По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу. Президент Владимир Путин также отдаст свой голос, однако сделает это дистанционно — глава государства находится на самоизоляции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в голосовании с помощью электронной формы. Когда это произойдёт, неизвестно — по словам Пескова, «как решит» президент. Представитель Путина добавил, что сразу же проинформирует общественность, как только президент отдаст свой голос.

Напомним, что Владимир Путин находится на самоизоляции с 14 сентября. По утверждению Пескова, глава государства абсолютно здоров, но в его окружении участились случаи заражения коронавирусной инфекцией.