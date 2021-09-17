Глава Setl Group Максим Шубарев получил орден Сергия Радонежского

Глава Setl Group Максим Шубарев получил орден Сергия Радонежского
Холдинг активно участвует в реставрации храмов. Фото: Setl Group

Председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. Награду вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Петербурге, куда он прибыл для освящения воссозданной колокольни Новодевичьего монастыря с надвратным храмом. В работах принимал участие Setl Group.

Холдинг активно участвует в реставрации храмов — архитектурных жемчужин Северной столицы. Так, Setl Group реставрировал Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, помогал в воссоздании Крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском пр., воссоздавал Воскресенский Новодевичий монастырь — объект культурного наследия федерального значения.

Кроме того, Setl Group занимался ремонтом помещений Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной.

Также холдинг участвовал и в строительстве церквей: храма святой Ксении Петербургской при больнице №40 в Сестрорецке и собора Святого Духа на Долгоозёрной ул. в Приморском районе Петербурга. Setl Group выделил деньги для проектирования и строительства православного храма святителя Николая на Арцеуловской аллее возле ЖК «Чистое небо». Был спроектирован небольшой камерный храм, органично вписавшийся в окружающую застройку.

Setl Group Максим Шубарев орден патриарх Кирилл реставрация храмов


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Setl Group Максим Шубарев получил орден Сергия Радонежского
Кремль утвердил перенос выходных дней в 2022 году
Блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда предложили выплатить по 50 ...
Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения
Премия за привлекательность. Красивым людям больше платят?
Путин рассказал, как переезд штаб-квартиры Газпрома повлияет на Петербург
Самые жаркие киноновинки года: Джеймс Бонд, «Секс в большом ...
Чечина не исключила, что ее могут убрать с поста главы горизбиркома Петербурга