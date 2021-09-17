Глава Setl Group Максим Шубарев получил орден Сергия Радонежского

Председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. Награду вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Петербурге, куда он прибыл для освящения воссозданной колокольни Новодевичьего монастыря с надвратным храмом. В работах принимал участие Setl Group.

Холдинг активно участвует в реставрации храмов — архитектурных жемчужин Северной столицы. Так, Setl Group реставрировал Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, помогал в воссоздании Крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском пр., воссоздавал Воскресенский Новодевичий монастырь — объект культурного наследия федерального значения.

Кроме того, Setl Group занимался ремонтом помещений Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной.

Также холдинг участвовал и в строительстве церквей: храма святой Ксении Петербургской при больнице №40 в Сестрорецке и собора Святого Духа на Долгоозёрной ул. в Приморском районе Петербурга. Setl Group выделил деньги для проектирования и строительства православного храма святителя Николая на Арцеуловской аллее возле ЖК «Чистое небо». Был спроектирован небольшой камерный храм, органично вписавшийся в окружающую застройку.