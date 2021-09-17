ЛОЭСК вошла в совет по развитию бизнеса при ЛОТПП

Компания «ЛОЭСК» вошла в состав Совета по устойчивому развитию бизнеса при Ленинградской областной торгово-промышленной палате (ЛОТПП). На первом заседании совета 3 сентября участники определили главные цели и разобрались с перспективными темами для дискуссий на год вперед.

На заседании Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при губернаторе Ленобласти 3 марта Александр Дрозденко поддержал идею популяризации ЦУР в регионе. Он поручил ЛОТПП провести мероприятие с участием крупных компаний, уже внедряющих практики устойчивого развития в свою работу, а также компаний МСП, пока еще не имеющих такого опыта.

Совет по устойчивому развитию бизнеса был создан для расширения возможностей участия российских компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации социальных и экологических аспектов ведения бизнеса, а также содействия их неуклонному и устойчивому экономическому росту. Под устойчивым развитием в современном обществе понимается обеспечение потребностей настоящего времени, которое не ставит под угрозу благополучие будущих поколений.