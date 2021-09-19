Житель США позвонил в службу спасения и пожаловаться на усталость

Он позвонил в 911 четыре раза. Фото: pixabay

Он позвонил в 911 четыре раза. Фото: pixabay

Американец неоднократно звонил в службу экстренной помощи и рассказывал диспетчерам, как он «устал».

Как сообщает Newsweek, за назойливые звонки его арестовали.

После того, как он позвонил в 911 четыре раза, полиция арестовала 61-летнего жителя Даниэля Шредера из Эвансвилла.

«Звонивший мужчина продолжал звонить, заявляя, что он устал», — отмечается в полицейском отчете.

Причем, как оказалось, это не первый случай. В прошлый раз мужчину арестовали из-за злоупотребления системой экстренной помощи, куда он позвонил в 911, чтобы поругаться на родственницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице диспетчеры службы «112» за первый летний месяц приняли порядка полумиллиона вызовов от горожан. Так, за июнь служба «112» в Петербурге взяла трубку, как минимум 500 тыс. раз.