В Петербурге по номеру «112» за июнь позвонили 500 тыс. раз

В Петербурге по номеру «112» за июнь позвонили 500 тыс. раз
В службу экстренных вызовов 112 обратились за месяц полмиллиона человек. Фото: pixabay

В Северной столице диспетчеры службы «112» за первый летний месяц приняли порядка полумиллиона вызовов от горожан.

Так, за июнь служба «112» в Петербурге взяла трубку, как минимум 500 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Кроме того, вызывать доктора на дом во второй декаде месяца стали в семь раз чаще, нежели в первые дне недели июня.

Отмечается, что жители Петербурга вызывали врача на дом в связи с аномальной жарой. Помимо этого в «112» звонили, чтобы записаться на прививку. Это сделало 40 тыс. человек.

В Смольном сообщают, что для обслуживание горожан, звонивших по номеру 112 были привлечены роботы.

Так, можно сразу же обработать свыше 700 звонков. В среднем с помощью виртуального ассистента оформляется примерно 95 % заявок в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 1 июля по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 12 602 раза.

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