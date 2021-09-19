Песков и Венедиктов выиграли деньги, проголосовав удаленно

Оба решили, что отдадут выигрыш на благотворительность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов стали победителями в акции «Миллион призов». Они получили по 10 тысяч баллов, проголосовав на выборах онлайн. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.

Известно, что Песков и Венедиктов созвонились и договорились потратить деньги на благотворительность. Напоминаем, что выборы длились три дня: с 17 по 19 сентября. Жители Москвы выбирали депутатов Государственной Думы, а в двух округах еще и Мосгордумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пробудет на самоизоляции несколько дней. Отметим, 17 сентября президент РФ принял участие в выборах Госдумы. Так как политик находится на самоизоляции, он отдал свой голос удаленно.