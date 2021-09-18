Путин пробудет на самоизоляции несколько дней

Путин пробудет на самоизоляции несколько дней
Фото: скриншот с "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин заявил, что пробудет на вынужденной самоизоляции еще некоторое количество времени.

Причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. По словам главы государства, в его окружении новую болезнь подхватили несколько десятков человек.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что будет соблюдать такой режим несколько дней.

Отметим, 17 сентября президент РФ принял участие в выборах Госдумы. Так как политик находится на самоизоляции, он отдал свой голос удаленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения.

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