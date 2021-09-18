Путин пробудет на самоизоляции несколько дней

Президент России Владимир Путин заявил, что пробудет на вынужденной самоизоляции еще некоторое количество времени.

Причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. По словам главы государства, в его окружении новую болезнь подхватили несколько десятков человек.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что будет соблюдать такой режим несколько дней.

Отметим, 17 сентября президент РФ принял участие в выборах Госдумы. Так как политик находится на самоизоляции, он отдал свой голос удаленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения.