Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал онлайн

Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал онлайн
Путин уже проголосовал. Фото: скриншот "Прямой линии"

Президент показал, что сделал свой выбор и призвал россиян последовать его примеру.

Президент России Владимир Путин сегодня, 17 сентября, принял участие в выборах Госдумы. Так как политик находится на самоизоляции, он отдал свой голос удаленно.

В сеть попало видео, на котором политик садиться за компьютер и отправляет свой голос. Путин обратился к россиянам с просьбой проголосовать и напомнил, что выборы будут длиться три дня: с 17 по 19 сентября. Все, кто могут, голосуют на избирательных участках, а кто-то не может туда явиться и делает свой выбор из дома.

На данный момент явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 9,16%, о чем сообщает ЦИК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выборы проходят без нареканий, но случаются форс-мажоры. На данный момент, никаких серьезных нарушений не выявлено. Что касается форс-мажоров, то без мелких инцидентов не обходится, но ни один из них не повлиял на процесс.

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