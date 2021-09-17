В Петербурге выборы проходят без нареканий, но случаются форс-мажоры

В Петербурге выборы проходят без нареканий, но случаются форс-мажоры
В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

Согласно последним данным, случилось несколько небольших инцидентов, которые никак не повлияли на процесс голосования в целом.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 сентября, стартовали выборы в Госдуму и Закс. На данный момент, никаких серьезных нарушений не выявлено. Что касается форс-мажоров, то без мелких инцидентов не обходится, но ни один из них не повлиял на процесс.

Известно, что на избирательных участках установлены 352 Комплекса обработки избирательных бюллетеней, позволяющий оперативно подсчитывать голоса. Один из них в какой-то момент перестал принимать бюллетени, но на участке их было два.

Что касается видеонаблюдения, то зафиксированы случаи, когда две камеры вдруг перестали работать. В ГИК пояснили, что камер на участках много и если одна временно барахлит, то это не лишает возможности наблюдать за происходящим. Тем более, что на участках присутствуют наблюдатели.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, несмотря на будний день, активно голосуют.

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