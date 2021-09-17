Петербуржцы, несмотря на будний день, активно голосуют: фоторепортаж GazetaSPb

В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

Горожане желают выразить свою гражданскую позицию.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 сентября, стартовали выборы в Государственную думу и Законодательное собрание города. Корреспондент Gazeta.SPb, побывавший на избирательных участках, отмечает большую активность горожан, несмотря на будний день.

На избирательных участках соблюдаются все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса. Голосующих просят надевать маски и обрабатывать руки антисептиком. На то, чтобы проголосовать, у петербуржцев есть три дня – выборы продлятся до 19 сентября.

Известно, что выборы проходят мирно и без нарушений. В ЦИК заверили, что данных о фальсификациях нет. За происходящим на избирательных участках следят наблюдатели – большая часть из них представляют партию «Единая Россия».

Ранее в gazeta.spb.ru публиковалась памятка избирателя.