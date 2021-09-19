На Русановской в дворовом прудике погибли рыбки: их могли отравить

Создатель пруда отметил, что кто-то вылил в воду моющее средство.

Создатель знаменитого прудика с рыбками в ЖК «Ласточкино гнездо» рассказал, что его подопечных кто-то отравил. Горем он поделился с «Мегаполисом» 19 сентября.

Инцидент произошел во дворе на Русановской улице. Там неизвестный сначала испортил ручку в квартиру мужчины, а затем вылил моющее средство в воду. Из-за этого карпы погибли – они как раз ждали переезда.

Создатель прудика полагает, что в инциденте виновата консьержка-уборщица, которая часто критиковала инициативу. Также могли навредить сотрудницы управляющей компании. Пока непонятно, что на самом деле случилось и каковы причины происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц.