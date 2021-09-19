На склоне Эльбруса нашелся американец: его спустили вниз

Мужчина потерялся, так что его пришлось разыскивать спасателям.

Спасатели МЧС России смогли отыскать на склоне Эльбруса американского альпиниста. Об этом сообщает ТАСС 19 сентября, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что мужчина отправился покорять гору во время пурги. Он заблудился на высоте пять тысяч километров. Альпинист подал сигнал SOS, за ним отправили четырех спасателей. Спустя час спасательная операция закончилась: альпиниста спустили вниз до поляны Азау.

В МЧС добавили, что мужчина не нуждается в медицинской помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной. Молодые спасатели нашли двух женщин 61 и 69 лет в лесу у садоводства «Ухта».