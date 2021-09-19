Спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной

Спасатели вывели пожилых женщин из леса под Гатчиной
Спасатели нашли двух женщин 61 и 69 лет в лесу у садоводства "Ухта". Фото: vk.com/acclo

В Ленобласти женщины пошли в лес за грибами и заблудились. Им на помощь пришли спасатели. Поисковой отряд обнаружил заблудившихся в Гатчинском районе.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, поиски завершились около трех часов дня 18 сентября.

Молодые спасатели нашли двух женщин 61 и 69 лет в лесу у садоводства «Ухта».

«В лесном массиве около садоводства Ухта заблудились две женщины. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно обнаружили пострадавших, вывели и передали родственникам», — говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подростки потерялись в лесу во время катания на велосипедах. Искать парней пришлось спасателям. К счастью, закончилось все хорошо.

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