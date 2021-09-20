Наташа Королева рассказала, сколько заработала на внебрачной дочери

Артистка помогла своему знакомому стать отцом, предоставив генетический материал.

Певица Наташа Королева рассказала, сколько заработала на своем генетическом материале. Новостью она поделилась в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Знаменитость призналась, что предоставила генетический материал по просьбе хорошего знакомого. Ребенка выносила суррогатная мать, роды прошли тяжело, но в итоге ребенок родился здоровым. Королева заработала около 175 миллионов рублей, а также получила огромную благодарность от новоиспеченного отца.

«Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась»,

— поделилась певица.

Королева виделась со своим внебрачным ребенком – девочке два года, она живет в Америке. Певица даже показала фотографию, на которой держит малышку на руках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская рассказала о суррогатной матери своего сына.