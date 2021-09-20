Во дворе по Конной улице женщина нашла труп в гипсе

В Центральном районе Петербурга нашли тело мужчины. На его правой загипсованной руке заметили татуировку с надписью «Бухара».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 сентября, поздно вечером в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что во дворе по улице Конная, у дома №12, лежит мужчина.

Когда правоохранители прибыли к месту случившегося, то обнаружили бездыханное тело мужчины, которому на вид лет 50.

На его теле не нашли следов насильственной смерти. Однако были замечены отличительные признаки. Так, правая рука скончавшегося была в гипсе. Кроме этого, на кисти этой же руки была татуировка «Бухара». По всей видимости мужчина набил надпись одного из городов в Узбекистане.

Гражданин был славянской внешности и худощавого телосложения. В джинсах, рубашке в клетку и красных кроссовках.

Труп отправили в морг, чтобы понять причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области после пожара в частном доме нашли труп.