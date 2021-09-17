В Ленобласти после пожара в частном доме нашли труп

В Ленинградской области в Лужском районе произошло возгорание жилого дома. С пожаром боролись более часа.
Как сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы, полыхал отдельностоящий дом в поселке Дзержинского. В огне погиб мужчина, кроме этого ожоги получил еще один гражданин.
В областном ГУ МЧС рассказали о пожаре, информация о котором появилась примерно в 21:30. На 50 «квадратах» горел частный дом в садоводстве Рапти.
По некоторым данным, в происшествии скончался 45-летний мужчина. Помимо этого в больницу с ожогами доставили еще одного пострадавшего. Им оказался 42-летний гражданин.
Потушить пожар смогли только к 20:41. На месте случившегося работали восемь МЧСников и две единицы техники.
Устанавливаются детали случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на проспекте Косыгина погиб мужчина.