Адвокат Мамаева рассказала, как он планирует делить имущество с экс-женой

Алане предложили пойти на мировое соглашение.

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Лилия Петрик рассказала, как он планирует разделить имущество с бывшей супругой Аланой Мамаевой. Подробностями она поделилась в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Мамаев готов отдать Алане квартиру, два автомобиля и переведённую сумму – около 12 миллионов. Если же такое положение дел Мамаеву не устроит, тогда делить имущество будут пополам. Напоминаем, что Алана и Павел Мамаевы состояли в браке восемь лет. Блогер ждала футболиста из тюрьмы, а потом узнала о его измене.

На данный момент Павел Мамаев не скрывает, что у него появилась новая девушка — ведущая на YouTube Надежда Санько.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алана Мамаева заявила, что футболист и раньше флиртовал с ее подругами.