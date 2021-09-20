Адвокат Мамаева рассказала, как он планирует делить имущество с экс-женой

Адвокат Мамаева рассказала, как он планирует делить имущество с экс-женой
Павел и Алана Мамаевы. Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva

Алане предложили пойти на мировое соглашение.

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Лилия Петрик рассказала, как он планирует разделить имущество с бывшей супругой Аланой Мамаевой. Подробностями она поделилась в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Мамаев готов отдать Алане квартиру, два автомобиля и переведённую сумму – около 12 миллионов. Если же такое положение дел Мамаеву не устроит, тогда делить имущество будут пополам. Напоминаем, что Алана и Павел Мамаевы состояли в браке восемь лет. Блогер ждала футболиста из тюрьмы, а потом узнала о его измене.

На данный момент Павел Мамаев не скрывает, что у него появилась новая девушка — ведущая на YouTube Надежда Санько.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алана Мамаева заявила, что футболист и раньше флиртовал с ее подругами.

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