Житель Тихвина обнаружил в квартире труп несовершеннолетнего пасынка

В Тихвинском районе Ленобласти обнаружили труп несовершеннолетнего. Причины смерти выясняются.

Об обнаружении трагической находки стало известно в понедельник, 20 сентября. В 11:45 в отдел полиции обратился 35-летний мужчина, проживающий в одном из домов на Ленинском проспекте в городе Тихвин. Он рассказал, что обнаружил в квартире труп 12-летнего пасынка, инвалида детства (имел генетическое заболевание).

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на теле мальчика не выявили внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга нашли тело мужчины. На его правой загипсованной руке заметили татуировку с надписью «Бухара».