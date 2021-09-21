Мертвую пенсионерку с проломленной головой обнаружили в Кировске

Полиция расследует убийство пенсионерки в Кировском районе Ленинградской области. У женщины обнаружили открытую травму головы.

Об обнаружении трупа стало известно 19 сентября. Тело 73- летней дачницы из Петербурга нашли в Кировске, в массиве «Беляевский мох», в СНТ «Строитель».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, судмедэксперты установили, что женщина скончалась из-за тупой открытой травмы головы.

В понедельник, 20 сентября, было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Тихвина обнаружил в квартире труп несовершеннолетнего пасынка.