Мертвую пенсионерку с проломленной головой обнаружили в Кировске

Мертвую пенсионерку с проломленной головой обнаружили в Кировске
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция расследует убийство пенсионерки в Кировском районе Ленинградской области. У женщины обнаружили открытую травму головы.

Об обнаружении трупа стало известно 19 сентября. Тело 73- летней дачницы из Петербурга нашли в Кировске, в массиве «Беляевский мох», в СНТ «Строитель».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, судмедэксперты установили, что женщина скончалась из-за тупой открытой травмы головы.

В понедельник, 20 сентября, было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Тихвина обнаружил в квартире труп несовершеннолетнего пасынка.

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