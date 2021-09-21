Сидящий на диване полусгнивший труп нашли в Сланцах

В Сланцевском районе Ленобласти обнаружили труп неизвестного мужчины в состоянии гниения. Сотрудники полиции проводят проверку.

В понедельник, 20 сентября, правоохранителям поступило сообщение о том, что в квартире дома №13 по улице Жуковского найдено тело мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские обнаружили сидящий на диване труп. На теле погибшего полицейские не нашли видимых повреждений. С места происшествия изъята повестка судебных приставов.

По словам соседа, вызвавший полицию, квартиру периодически посещали лица без определенного места жительства.

Труп неизвестного был направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мертвую пенсионерку с проломленной головой обнаружили в Кировске.