Петербуржцы собирали мусор, стоя в ледяной Неве

Северная столица стала чище. Город избавился от 12 тонн грязи и мусора. Причем уборка происходила в формате игры, что добавляло азарта и поднимало настроение участникам мероприятия.
Об этом сообщает «Фонтанка».
В 28 местах Петербурга состоялись соревнования по сортировке мусора “Чистые Игры”. Активисты боролись с мусором в экстремальных условиях. Так, например, чистить город приходилось, стоя по колено в холодной Неве.
Смотрели, как идет уборка приглашённые комики проектов ТНТ и Stand-Up Club по онлайн-трансляции. Юмористы комментировали происходящее.
Стендап-комик Вера Котельникова рассказала о преимуществах инициативы по интересному подходу к обыденному делу.
«Надеюсь, что с каждым годом к вам будут подключаться все больше городов, и кубки будут проходить чаще. Если вы меня позовёте в следующем году, я с удовольствием лично приму участие», — заявила Котельникова.
В общей сложности мероприятие очистило Петербург от 12 тонн мусора.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале здания на Лиговском проспекте загорелся мусор.