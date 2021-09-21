Петербуржцы собирали мусор, стоя в ледяной Неве

Убирать мусор в Петербурге нужно было в экстремальных условиях. Фото: pixabay

Убирать мусор в Петербурге нужно было в экстремальных условиях. Фото: pixabay

Северная столица стала чище. Город избавился от 12 тонн грязи и мусора. Причем уборка происходила в формате игры, что добавляло азарта и поднимало настроение участникам мероприятия.

Об этом сообщает «Фонтанка».

В 28 местах Петербурга состоялись соревнования по сортировке мусора “Чистые Игры”. Активисты боролись с мусором в экстремальных условиях. Так, например, чистить город приходилось, стоя по колено в холодной Неве.

Смотрели, как идет уборка приглашённые комики проектов ТНТ и Stand-Up Club по онлайн-трансляции. Юмористы комментировали происходящее.

Стендап-комик Вера Котельникова рассказала о преимуществах инициативы по интересному подходу к обыденному делу.

«Надеюсь, что с каждым годом к вам будут подключаться все больше городов, и кубки будут проходить чаще. Если вы меня позовёте в следующем году, я с удовольствием лично приму участие», — заявила Котельникова.

В общей сложности мероприятие очистило Петербург от 12 тонн мусора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале здания на Лиговском проспекте загорелся мусор.