На Александра Грина тушили строительный вагончик

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Василеостровском районе сегодня, 21 сентября, загорелся строительный вагончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на бульваре Александра Грина у дома 2 корпус 1. Там по непонятной причине вспыхнул строительный вагончик – огонь охватил 10 квадратных метров. На место прибыли две единицы спецтехники, а также десять спасателей. Им удалось ликвидировать пожар примерно за 20 минут.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров. Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС одна единица техники и пять человек личного состава.