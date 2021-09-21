На Богайчува вспыхнул гараж: его тушили 10 человек

На Богайчува вспыхнул гараж: его тушили 10 человек
Гараж загорелся по непонятной причине. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Колпинском районе сегодня, 21 сентября, произошел пожар в гараже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Богайчука у дома 24. Там вспыхнул гараж 3Х7 метра – объект был полностью охвачен огнем. На место инцидента прибыли две единицы техники и десять человек спасателей. Они справились с возгоранием примерно за полчаса.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Александра Грина тушили строительный вагончик. Огонь охватил 10 квадратных метров.

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