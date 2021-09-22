Выбрано имя нового талисмана чемпионата мира по волейболу

Выбрано имя для логотипа чемпионата мира. Фото: Instagram Russia 2022

Выбрано имя для логотипа чемпионата мира. Фото: Instagram Russia 2022

Выбранному болельщиками талисману чемпионата мира по волейболу дано имя «Тигроша», сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

К выбору имени приносящему удачу на играх талисману болельщики подошли с большим интересом и креативом. Имя включает в себе сочетание двух слов «тигр» и «игра». Поставив сочетание в уменьшительно-ласкательную форму, оргкомитет представил новую счастливую зверушку на своей странице в Instagram.

«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. ТИГРОША! Просим любить и жаловать» — пишет оргкомитет.

В сентябре прошло голосование за выбор нового талисмана чемпионата мира-2022, по итогам которого победил тигренок. Он буквально вырвал победу у медведя. По итогам голосования первому месту было присвоено 46% голосов всех болельщиков, в то время, как второе забрало 41,9% голосов. Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состав команд-участников чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который состоится в России, полностью озвучен.