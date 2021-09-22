Выбрано имя нового талисмана чемпионата мира по волейболу

Выбрано имя нового талисмана чемпионата мира по волейболу
Выбрано имя для логотипа чемпионата мира. Фото: Instagram Russia 2022

Выбранному болельщиками талисману чемпионата мира по волейболу дано имя «Тигроша», сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

К выбору имени приносящему удачу на играх талисману болельщики подошли с большим интересом и креативом. Имя включает в себе сочетание двух слов «тигр» и «игра». Поставив сочетание в уменьшительно-ласкательную форму, оргкомитет представил новую счастливую зверушку на своей странице в Instagram.

«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. ТИГРОША! Просим любить и жаловать» — пишет оргкомитет.

В сентябре прошло голосование за выбор нового талисмана чемпионата мира-2022, по итогам которого победил тигренок. Он буквально вырвал победу у медведя. По итогам голосования первому месту было присвоено 46% голосов всех болельщиков, в то время, как второе забрало 41,9% голосов. Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состав команд-участников чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который состоится в России, полностью озвучен.

волейбол новости СПб Россия талисман чемпионат


 

Новости партнеров
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выбрано имя нового талисмана чемпионата мира по волейболу
Из здания Зингера выселяют Книжный магазин №1
В Ленобласти планируют развернуть дополнительные ковидные койки
Из Петербурга во время пандемии уехали 500 тысяч трудовых мигрантов
Горсуд не изменил приговор диспетчеру «Теплосети»: по его вине в ...
В Кремле рассказали, кому увеличат пенсии в 2022 году
Пермский стрелок хвастался ружьем перед лучшей подругой
В Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве ...