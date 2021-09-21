Названы все страны-участницы чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Ещё 10 мест разыграли по итогам континентальных чемпионатов, а другие выбрали на основе рейтинга FIVB. Фото: pixabay.com

Ещё 10 мест разыграли по итогам континентальных чемпионатов, а другие выбрали на основе рейтинга FIVB. Фото: pixabay.com

Назвали состав команд-участников чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который состоится в России. Он пройдет в 10 городах в том числе в Петербурге.

К играм допустили команды из 24 стран. Российская и польская сборные как действующий чемпион мира попали в список автоматически. Ещё 10 мест разыграли по итогам континентальных чемпионатов, а другие выбрали на основе рейтинга FIVB. Об этом сообщает ТАСС.

И так в соревнованиях, которые пройдут 26 августа — 11 сентября 2022 года примут участие сборные Японии, Ирана, Аргентины, Бразилии, Камеруна, Туниса, Италии, Канады, Словении, Франции, Пуэрто-Рико, Китая, Сербии, США, Египта, Мексики, Германии, Кубы, Нидерландов, Катара, Турции, Польши, Болгарии и России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге сегодня, 21 сентября, состоялась презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года.