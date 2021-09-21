В Петербурге показали логотип ЧМ по хоккею в 2023 году: вдохновлялись Малевичем

Эмблему сделали с отсылкой к одной из картин известного во всем мире художника.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 сентября, состоялась презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Известно, что в мероприятии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. Создавая логотип, дизайнеры вдохновлялись образом с картины художника Казимира Малевича, а именной работой под названием «Спортсмены».

«Для логотипа мы взяли образ с картины Казимира Малевича, который родился в Санкт-Петербурге. Его имя знают во всем мире»,

– приводит слова Третьяка ТАСС.

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