В Петербурге показали логотип ЧМ по хоккею в 2023 году: вдохновлялись Малевичем

В Петербурге показали логотип ЧМ по хоккею в 2023 году: вдохновлялись Малевичем
Создавай логотип, вдохновлялись работой Малевича. Фото: скриншот Вконтакте

Эмблему сделали с отсылкой к одной из картин известного во всем мире художника.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 сентября, состоялась презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Известно, что в мероприятии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. Создавая логотип, дизайнеры вдохновлялись образом с картины художника Казимира Малевича, а именной работой под названием «Спортсмены».

«Для логотипа мы взяли образ с картины Казимира Малевича, который родился в Санкт-Петербурге. Его имя знают во всем мире»,

– приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге назвали победителя конкурса на облик «СКА Арены», пока идет суд по гибели рабочего.

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