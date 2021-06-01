Каким будет самый большой ледовый дворец в мире: в Петербурге назвали победителя конкурса на облик «СКА Арены», пока идет суд по гибели рабочего

В Петербурге стал известен победитель международного архитектурного конкурса на новый облик «СКА Арены». Ледовый дворец обещает стать самым большим в мире. Между тем, в Северной столице продолжается разбирательство по делу о гибели рабочего при демонтаже СКК.

Победителем конкурса стало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au. В архитектурном бюро подчеркивают: дизайн арены следует традициям русского конструктивизма. Создатели вдохновлялись башней Владимира Татлина, плакатами Эль Лисицкого, динамикой спорта и траекторией фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Сама арена будет состоять в основном из железобетонных конструкций. Крыша дворца получит форму уплощенного купола.

Ее предлагают оснастить солнечными батареями, а над главным входом разместить светодиодный экран.

Такие решения, считают в бюро, позволят превратить арену в яркую доминанту в центе парка.

«Парк с его площадками для проведения массовых и спортивных мероприятий рассчитан на круглогодичное использование. Его будут пересекать две дорожные сети. Первая – прямые дорожки, которые соединят важные точки парка. Вторая – тропинки, которые будут виться по всему парку. Дорожки и тропинки будут проходить мимо зон для спорта и отдыха», — так парк описывает архитектурное бюро.

Деревья планируют высадить рядами в шахматном порядке, чтобы защищать посетителей от ветра.

Билетные кассы расположат вдоль оси главного входа арены. На их крышах установят скульптуры, напоминающие фигуры на льду, которые делал Панин-Коломенкин.

Отметим, что новая арена и парк будут построены в рамках концессионного соглашения, которое было заключено между правительством Петербурга и ООО «СКА Арена». Этот стадион может стать самым большим ледовым дворцом в мире.

Строительство планируют завершить осенью следующего года, чтобы в 2023-м году арена приняла матчи чемпионата мира по хоккею.

Тем временем в Петербурге продолжаются разбирательства по уголовному делу о гибели рабочего Матвея Кучерова. Он погиб при обрушении СКК, на месте которого и появится новая арена. Его родные требуют взыскать с трех обвиняемых по уголовному делу компенсацию в размере 18 млн рублей. В качестве фигурантов по делу проходят сотрудники компании «Техснаб», которая проводила демонтаж.

Как писала Gazeta.SPb, градозащитники были против сноса комплекса. В день, на который был назначен снос, они могли обратиться в КГИОП, чтобы признать СКК памятником. Этого так и не сделали – 31 января 2020-го года здание обрушилось при демонтаже. Тогда и погиб рабочий.