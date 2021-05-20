Родные погибшего при обрушении СКК в Петербурге потребовала 18 млн рублей компенсации

Заседание суда по делу о гибели рабочего при обрушении СКК пройдет 5 июля. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Заседание суда по делу о гибели рабочего при обрушении СКК пройдет 5 июля. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Семья рабочего Матвея Кучерова, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) в Петербурге, потребовали взыскать с трех обвиняемых по уголовному делу компенсацию в размере 18 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимыми по делу о халатности при организации работ по демонтажу СКК «Петербургский», из-за которых, по версии следствия, погиб рабочий, являются Сергей Акименко, Дмитрий Смирнов и Николай Иванов. Троих сотрудников компании «Техснаб», которая осуществляла демонтаж спортивно-концертного комплекса, обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Суд отложил заседание на 5 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на общественный резонанс, который произвело трагическое событие, территория прежнего СКК «Петербургский» не остается без надзора. Проект новой «Ледовой арены» уже получил одобрение Госстройнадзора. Место старого здания займет, судя по всему, семиэтажная постройка на 14 секторов.