Виновным в гибели рабочего при обрушении СКК «Петербургский» придется ответить по закону: суд отказался прекращать уголовное дело

Обвиняемые в халатности при организации работ по демонтажу СКК «Петербургский» Сергей Акименко, Дмитрий Смирнов и Николай Иванов, из-за которых, по версии следствия, погиб рабочий, ходатайствовали о примирении сторон. Суд, однако, не пошел им навстречу.

Троих сотрудников компании «Техснаб», которая осуществляла демонтаж спортивно-концертного комплекса, обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В свою очередь, фигуранты уголовного дела заявили о примирении сторон и попросили суд прекратить тяжбу. Тем не менее, Московский районный суд не пошел им навстречу: следующее заседание по факту гибели рабочего назначено 20 мая. Более того, дело будет рассматриваться в особом порядке.

Активисты и градозащитники долго пытались защитить здание СКК от реконструкции, но власти были непреклонны — КГИОП отказался признать постройку памятником архитектуры. При начале работ по демонтажу подрядчик не провел подготовительных мероприятий. Прораб Дмитрий Смирнов знал, что его подчиненные трудятся в опасных условиях, но проигнорировал этот факт.

В результате, когда один из работников спиливал очередной вант, кровля комплекса обрушилась, забрав с собой жизнь 29-летнего молодого человека.

При этом, несмотря на общественный резонанс, который произвело трагическое событие, территория прежнего СКК «Петербургский» не остается без надзора. Проект новой «Ледовой арены» уже получил одобрение Госстройнадзора. Место старого здания займет, судя по всему, семиэтажная постройка на 14 секторов. Завершить её возведение должны уже в 2023 году, чтобы успеть к Чемпионату мира по хоккею.

Добавим, что Союз архитекторов выступил за воссоздание комплекса в прежнем виде, но насколько их просьба будет учтена, неизвестно. Комиссия по землепользованию и застройке при этом одобрила увеличение высотности разрешенного строительства на участке СКК с 40 до 60 метров.