КГИОП отказался признать СКК «Петербургский» памятником архитектуры

КГИОП отказался признать СКК &#171;Петербургский&#187; памятником архитектуры
Отстоять знаковое здание для Петербурга у городских активистов не получилось. Фото: Baltphoto

Комитет по госконтролю и охране памятников культуры и истории не признал памятником спортивно-концертный комплекс «Петербургский».

Соответствующее распоряжение ведомства опубликовано в пятницу, 14 августа. Основанием стало заключение, в котором говорится об отсутствии или наличии историко-культурной ценности объекта.

Как сообщили на сайте Смольного, вопрос о включении СКК в единый госреестр таких объектов рассмотрели в связи с поступившими заявлениями. Одно из них направляло ВООПИиК совместно с Союзом архитекторов Петербурга.

Напомним, 18 апреля снос старого здания СКК, трагически рухнувшего в процессе демонтажа, был завершен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге представили проект парка на месте снесенного СКК. В его создание необходимо вложить около 500 миллионов рублей. В частности, новый парк предполагает наличие фестивальной зоны, спортивной площадки, велодорожек и многого другого.

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