Ледовая арена на месте СКК «Петербургский» может «вырасти» до 60 метров

Ледовая арена на месте СКК &#171;Петербургский&#187; может &#171;вырасти&#187; до 60 метров
СКК "Петербургский" после начала работ по демонтажу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила увеличение высотности с 40 до 60 метров для земельного участка, на котором возведут ледовую арену взамен разрушенного СКК «Петербургский».

Об этом в четверг, 21 января, заявил председатель экспертной группы комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству Александр Карпов. В своем Facebook чиновник отметил, что заявка на увеличение высотности подразумевает установку трех 10-метровых антенн. Проект одобрен и на общественных слушаниях, которые прошли мирно, поскольку жилой застройки рядом с ареной, — по крайней мере сейчас, — нет.

Как пишет «Мойка78», ссылаясь на пресс-секретаря АО «СКА АРена», высотность строительства на данном участке может составлять 40, 43 и 60 метров, однако для предельной высоты требуется отдельное разрешение. Конструктивная высота самой арены при этом составит лишь 53,7 метра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине построят круглогодичную ледовую арену.

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