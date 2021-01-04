В Гатчине появится первая круглогодичная ледовая арена

В Гатчине появится первая круглогодичная ледовая арена
Проект предусматривает возведение круглогодичного ледового поля. Фото: Pixabay

В Гатчине построят первую круглогодичную ледовую арену. Одновременно на льду смогут находиться до 100 человек.

Заказчиком проекта выступает администрация Гатчинского района Ленобласти. В начале текущего года будут определены сроки строительства сооружения.

Как сообщила пресс-служба правительства 47 региона, сердцем арены станет ледяное поле размером 30×60 метров. Кроме того, будут возведены трибуны, которые смогут вместить около 70 зрителей, а также зал оздоровительной гимнастики и тренажерный зал.

Пропускная способность комплекса — до 260 спортсменов в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти построят новый самоходный морской траулер.

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