В Гатчине появится первая круглогодичная ледовая арена

В Гатчине построят первую круглогодичную ледовую арену. Одновременно на льду смогут находиться до 100 человек.

Заказчиком проекта выступает администрация Гатчинского района Ленобласти. В начале текущего года будут определены сроки строительства сооружения.

Как сообщила пресс-служба правительства 47 региона, сердцем арены станет ледяное поле размером 30×60 метров. Кроме того, будут возведены трибуны, которые смогут вместить около 70 зрителей, а также зал оздоровительной гимнастики и тренажерный зал.

Пропускная способность комплекса — до 260 спортсменов в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти построят новый самоходный морской траулер.