В Ленобласти построят новый самоходный морской траулер

На торжественной церемонии на секции будущего корабля закрепили закладную доску. Фото: Областное правительство

На торжественной церемонии на секции будущего корабля закрепили закладную доску. Фото: Областное правительство

На судостроительном заводе «РОСТР» в Волховском районе Ленобласти торжественно заложили киль самоходного морского траулера.

Как сообщили в областном правительстве, новоладожская верфь строит судно по заказу компании «Мурманфишпродактс», занимающейся оптовой торговлей рыбой.

Судостроители начали работу над самоходным морским трайлером проекта GM 3.02. Это судно подходит для ловли рыб донных пород, а также для переработки и дальнейшей заморозки свежего улова. Отмечается, что судно способно работать при температуре от -25 до +25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что адмиралтейские верфи спустили на воду уникальную платформу «Северный полюс». Строительство платформы состоялось в рамках реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики.