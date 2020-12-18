Адмиралтейские верфи спустили на воду уникальную платформу «Северный полюс»

На Адмиралтейских верфях торжественно спустили на воду ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», построенную по заказу Росгидромета.

Спуск на воду состоялся в пятницу, 18 декабря. В Смольном сообщили, что строительство платформы состоялось в рамках реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики.

«Северный полюс» является уникальной платформой, у которой нет аналогов в мире. Ученые будут использовать ее в Северном Ледовитом океане в качестве научно-исследовательского центра для круглогодичных экспедиций. Судно оснащено специальными лабораториями, в которых будут проводиться разного рода исследования.

Отмечается, что платформа способна до двух лет находиться в автономном плавании, а также самостоятельно преодолевать льды и принимать тяжелые вертолеты.

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