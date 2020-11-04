В ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 22 корабля и судна

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что до 2024 года на петербургских верфях построят 22 корабля и судна.

Градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте», что 3 ноября вместе с президентом Владимиром Путиным побывал на церемонии ввода в строй дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин». Такой ледокол построен в России впервые за несколько десятков лет. Отмечается, что он может преодолевать двухметровые льды, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти.

Глава города напомнил, что в этом году в Петербурге ввели уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», построенный на Балтийском заводе. Также завершилось строительство ледокола «Арктика». В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» строится уникальная платформа «Северный полюс», благодаря которой будет возможно круглогодичное проведение исследований в Северном Ледовитом океане.

Всего в 2020 году в эксплуатацию ввели девять судов. В течение ближайших четырех лет в Петербурге построят 22 корабля и судна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершено строительство атомного ледокола «Арктика».