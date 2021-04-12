Пока уголовное дело в суде: Госстройнадзор дал добро на ледовую площадку на месте рухнувшего СКК

Компания «СКА Арена» получила разрешение на строительство новой ледовой площадки на месте снесенного СКК «Петербургский». Планы на новый объект продолжают обсуждать, пока дело о гибели рабочего еще находится в суде.

Уже известно, что на месте рухнувшего СКК возведут семиэтажный комплекс на 14 секторов. Предполагается, что хоккейные матчи одновременно смогут посещать 21.5 тыс. человек, а концерты и развлекательные мероприятия – до 23 тыс. человек.

Рядом с новым комплексом появятся два павильона с детскими спортивными секциями и музейно-выставочным пространством. Строительство должны закончить в 2023-м году, к Чемпионату мира по хоккею. Арена станет главной площадкой турнира.

Отметим, что проект «СКА Арены» уже увидел градостроительный совет. Тогда уточнялось, что само здание новой арены будут строить из монолитного железобетона. Его общая площадь составит 190 тысяч «квадратов». Там организуют основную и тренировочную ледовую площадки, фитнес-залы, кафе, рестораны, магазины, медицинский и реабилитационный центры, штаб-квартиры СКА и детскую школу хоккея.

Предполагается, что проект обойдется в 37 млрд рублей, десять из них будут выделены из бюджета Петербурга.

Напомним, что градозащитники были против сноса комплекса. В день, на который был назначен снос, они могли обратиться в КГИОП, чтобы признать СКК памятником, поскольку истекало 40 лет с официального ввода объекта в эксплуатацию. Сделать этого не удалось – 31 января 2020-го года здание обрушилось. Тогда погиб рабочий, который разрезал стропы крыши-мембраны.

Уголовное дело по факту трагедии зарегистрировали в суде только в конце февраля этого года. Его фигуранты – Сергей Акименко, Дмитрий Смирнов и Николай Иванов. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении демонтажных работ на куполе СКК.

По данным следствия, Акименко был фактических руководителем ООО «Техснаб». К 29 января прошлого года он подыскал в качестве прорабов Смирнова и Иванова и заключил с ними трудовой договор. Он также заключил с ООО «Дорстрой СПб» договор подряда на демонтаж кожухов и вант на высоте 40 метров с кранов на СКК и дал указание Смирнову и Иванову подобрать рабочих для демонтажа.

Они привлекли к демонтажу четверых работников, среди которых был и в результате погибший вахтовик.

Следствие считает, что никакой подготовки к демонтажу кожухов и вант не было, а рабочие не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труды. Предполагается, что все трое фигурантов дела знали об этом.

Как полагает обвинение, руководитель и исполнители работ хотели как можно быстрее демонтировать крышу и допустили преступную небрежность.