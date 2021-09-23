Геомагнитная буря накроет сегодня Землю

Геомагнитная буря накроет сегодня Землю
Корональная дыра , зафиксированная астрономами 20 сентября. Фото: www.spaceweatherlive.com

Вспышка на Солнце, которую зафиксировали астрономы, 20 сентября спровоцирует на Земле магнитные бури и полярные сияния.

Солнечный ветер может достичь нашей планеты в четверг, 23 сентября. Об этом сообщается на сайте spaceweatherlive.com, где отслеживается солнечная активность в режиме реального времени

«Активные геомагнитные условия очень возможны, когда поток солнечного ветра достигает нашей планеты. Корональная дыра не очень велика, поэтому мы ожидаем максимум двух дней с усилением условий солнечного ветра, но этого должно быть достаточно для периодов с хорошими полярными сияниями на высоких широтах», — говорит в сообщении.

Магнитной (геомагнитной) бурей эксперты называют возмущение геомагнитного поля Земли. Оно возникает при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Такая буря может длиться от нескольких часов до нескольких суток и вызвать неполадки в работе техники и ухудшение самочувствия метеозависимых людей.

Влияют ли магнитные бури на жизнь людей: опасность для сердечников

Как часто бывает, все началось со случайности.

Однажды во французской Ницце было замечено, что частота инфарктов миокарда и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда в работе местной телефонной станции наблюдались сильные нарушения вплоть до полного прекращения связи. В 1930-х годах наблюдениях за солнцем в нынешних масштабах, конечно, не вели. Поэтому то, что нарушения телефонной связи происходят во время магнитных бурь, установлено было гораздо позже. Так выстроилась цепочка: инфаркты и инсульты, как и сами срывы телефонной сети, связаны с магнитными бурями.

Последующие наблюдения и эксперименты подтвердили выводы: геомагнитные бури оказывают влияние на многие области деятельности человека, его здоровье и самочувствие. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца.

Даже у относительно здоровых людей в дни геомагнитной активности чаще отмечаются головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонница, понижение жизненного тонуса и т.д.

Многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них — в момент вспышек на самом Солнце.

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Геомагнитная буря накроет сегодня Землю
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