Коронавирус победил гендерное неравенство? Рынок труда становится цивилизованным

По крайней мере, такой вывод можно сделать из данных исследования проведенного порталом SuperJob.

«COVID-19 сделал рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые. В условиях нехватки рабочей силы и распространения удаленки все больше работодателей приходит к отказу от гендерных стереотипов и снятию лишних барьеров при трудоустройстве», — пришли к выводу исследователи.

Они отмечают, что за 2 года уровень гендерной дискриминации на рынке труда заметно снизился: у работодателей все меньше предпочтений к социальному статусу кандидатов, как мужчин, так и женщин.

Так, например, предпочтения по поводу семейного статуса женщин-кандидатов сегодня имеют 25% компаний, два года назад таковых было 35%, в 2021 году — 39%.

Негласные запреты в отношении женщин-кандидатов сегодня имеют 12% работодателей. Два года назад соискательниц с тем или иным семейным положением избегали принимать на работу 24%, в 2010 году — 36%.

Ковид хоть и сыграл на руку борцам за права женщин, но все же гендерные стереотипы все также оказывают влияние на рынок труда.

Сравните: негласные запреты в отношении их семейного статуса сегодня практикуют только 8% компаний, впрочем, два года назад таковых было 6%. Чуть больше предубеждений стало в отношении работников-мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей (5% сегодня против 3% в 2019-м).

Как ковид обрушил рынок труда

Кризис в экономике и на рынке труда, порожденный пандемией COVID-19, может привести к росту мировой безработицы почти на 25 миллионов человек – такие прогнозы делали эксперты Международной организации труда.

Прогнозы их были весьма пессимистичны и основывались на данных, полученных в первую волну коронавирусной инфекции в 2019 -2020 гг.

По оценкам МОТ, в мировом масштабе число людей, которые пополнят ряды работающей бедноты, составит от 8,8 до 35 миллионов. При этом изначально прогнозировалось, что в 2020 году оно, наоборот, снизится на 14 миллионов.

Предполагались и существенные потери доходов работников — от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов США.

Кто кому больше нужен

Однако рынок труда, по крайней мере в России, оказался более устойчив к кризису.

Традиционно в кризисных ситуациях количество соискателей увеличивается, а рабочих мест становится меньше. Однако, по данным Росстата, в 2021 году все иначе. Активность работодателей растет более уверенно, чем соискательская. Эти выводы подтвердили и специалисты сервиса HeadHunter.

«В августе 2021 года на hh.ru было на 56% активных вакансий больше, чем в августе 2020 года», — говорится в обзоре рынка труда, подготовленного аналитиками сервиса.

Отмечается, что спрос на специалистов за август снизился в регионах Дальнего Востока, в остальных округах наблюдается рост числа активных вакансий.

Больше всего с августа по сентябрь 2021 года повысился спрос на специалистов в сфере науки и образовании. А вот в сфере госслужбы и НКО явно взяли паузу в наборе персонала.

Заметнее всего потребность в рабочей силе (по сравнению с августом 2020 года) в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Оживление сферы занятости отмечают и в Министерстве труда и социальной защиты. Здесь заявляют, что ситуация с занятостью приблизилась к допандемийным показателям. Во многом ускорение темпов восстановления рынка труда аналитики объясняют действием мер господдержки бизнеса и населения.

Кому московские зарплаты?

Новый тренд, который был задан в период антиковидных ограничений – рост зарплат. Дело в том, что бизнес сейчас крайне нуждается в высококвалифицированных кадрах, а массовый переход на удаленную работу существенно расширил географию поиска работотодателей.

В итоге местные компании начали предлагать специалистам зарплаты, сопоставимые с московскими в попытке удержать кадры.

Топ-10 самых востребованных профессий

Минэкономразвития РФ проанализировал отечественный рынок труда в 2020 года и выяснил, что самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача. Что, в общем не удивительно.

Второй наиболее популярной профессией оказался грузчик. На третьем месте – программисты.

Следом за ними идут разработчики программного обеспечения и водители. В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.