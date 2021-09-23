Семья погибших при падении Ан-26 под Хабаровском выплатят по миллиону рублей

На борту находились шесть человек – ни одного не удалось спасти.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что семьям погибших при крушении Ан-26 выплатят по одному миллиону рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Известно, что на борту находились шесть специалистов. Среди них не было хабаровчан – все жители разных городов России. Дегтярёв принял решение, что нужно помочь родным погибших и выплатить средства из резервного фонда правительства края.

Напоминаем, что инцидент произошел 22 сентября в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Обстоятельства выясняются. Известно, что обломки Ан-26 нашли на вершине Большехехцирского заповедника. Выживших не оказалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли.