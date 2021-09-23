Здания яхт-клуба на Петровской косе выкупил частный девелопер

В Петербурге почти все здания яхт-клуба, расположенного на Петровской косе, продали за 650 млн рублей. Новым владельцем стал частный девелопер.

Как сообщает «Фонтанка», ранее девять зданий яхт-клуба на участке площадью 13 гектар принадлежали профсоюзам. Объекты продали предпринимателю Александру Виннику, владельце ООО «Аврора». Это ставит под сомнение планы на строительство на месте зданий нового межвузовского спортивного городка.

Факт продажи подтвердил директор яхт-клуба Вадим Епишин. Он сообщил, что сумма сделки составила 650 млн рублей. Проектов будущей реконструкции пока нет, равно как и их сроков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на берегу Смоленки начали сносить старый недострой. Теперь здесь планируется построить административное здание, многоквартирный жилой дом и гараж.